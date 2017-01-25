Mısır'daki "25 Ocak Devrimi"Nin 6'ncı Yıl Dönümü

Mısır'da, 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarına son veren 25 Ocak Devrimi'nin 6'ncı yılında darbe karşıtları, ülkenin bazı kentlerinde gösteri düzenledi.



Güvenlik güçlerinin ana yollara ve meydanlara kurdukları kontrol noktaları ve güvenlik bariyerleri nedeniyle ülkedeki başlıca meydanlarda ise gösteri yapılamadı.



Yoğun güvenlik önlemlerine rağmen Beni Suveyf ve Feyyum kentlerindeki bazı köylerde insan zinciri oluşturulurken, İskenderiye'nin bazı mahallelerinde de yürüyüşler gerçekleştirildi.



Gösterilere katılanlar, Mısır bayraklarının yanı sıra "Devrim hala meydanda", "Defol" ve meydanlardaki yoğun güvenlik eylemlerini protesto eden "Meydanları açın" yazılı dövizler taşıdı.



Buna karşılık mevcut rejimi destekleyen az sayıda gösterici de 25 Ocak halk devriminin sembolü haline gelen Tahrir Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, "Halk ile ordu el ele" ve "Mısır'a selam" sloganları attı.



Ulusal Polis Bayramı nedeniyle polisler de meydandaki halka gül ve çeşitli hediyeler dağıttı.



Güvenlik önlemleri kapsamında Tahrir Meydanı'na giden yollarda polis ekiplerinin sayısı artırılırken, meydandaki "Es-Sedat" metro istasyonu da kapatıldı.



Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi dışında, devrimin yıl dönümü dolayısıyla gösteri çağrısı yapılmadı.



Mısır'da, 25 Ocak 2011'de başlayan kitlesel gösteriler halk devrimine dönüşmüş ve 11 Şubat'ta Hüsnü Mübarek'in istifa etmesiyle son bulmuştu.