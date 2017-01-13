Mısır'da Zincirleme Trafik Kazası

Mısır'ın başkenti Kahire'de, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire'nin doğusundaki Hilvan El-Kerimat karayolunda biri kamyon, biri otobüs 5 araç çarpıştı.



Kazada, 14 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.



Kamyonun hızla yoldan çıkarak diğer araçlara çarpması sonucu yaşanan kaza nedeniyle yolun kapandığı ve ambulansların olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği belirtildi.



Olay yeri yakınında bir gün önce meydana gelen trafik kazasında ise 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.