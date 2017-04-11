Mısır'da Yönetim Yanlısı Gazete Toplatıldı

Kilise saldırılarının ardından ülkede olağanüstü hal ilan eden Mısır yönetimi, rejim yanlısı yayınlarıyla bilinen El-Bevvabe News gazetesinin bugünkü sayısını toplattı.



Gazete yetkilileri, İskenderiye ve Tanta şehirlerinde önceki gün iki ayrı kiliseye düzenlenen terör saldırılarının ardından İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar'ın görevden alınması yönündeki haberleri nedeniyle gazetenin toplatıldığını belirtti.



İnternet sitesinden de "Toplatılan gazetenin bugünkü sayısını görün" başlığıyla sayının elektronik ortama aktarılmış halini veren gazete, "Son saldırıların arkasında emniyetin ihmali büyük" manşetini attı.



Gazete haberlerinde ayrıca, İçişleri Bakanı Abdulgaffar'a "Sana bir düşmanlığımız yok. Saldırıda hayatını kaybeden polislerimize de saygımız var." "İçişleri Bakanını güvenlikten birinci derecede sorumlu olarak görüyoruz. Abdulgaffar'ın şahsıyla bir problemimiz yok" mesajları gönderdi.



El-Bevvabe News'in Başeditörü Abdurrahim Ali de toplatılan sayıda kaleme aldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den duruma müdahale etmesini, gazetenin devlete verdiği desteği anlamasını ve İçişleri Bakanı'nı görevden almasını talep etti.



Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, kiliselere düzenlenen terör saldırılarının ardından 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.



İskenderiye ve Tanta'da pazar günü gerçekleşen bombalı saldırılarda 43 kişi yaşamını yitirmiş, 119 kişi yaralanmıştı.