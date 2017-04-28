Mısır'da Yargı Kurumlarının Başkanlarının Atanması

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkede "yargının bağımsızlığını ihlal ettiği" gerekçesiyle tartışmalara yol açan "yargı organları ve başkanlarının cumhurbaşkanı tarafından atanmasını" öngören düzenlemeyi onayladı.



Danıştayın karşı çıkmasına rağmen parlamentoda kabul edilen ve cumhurbaşkanına "yargı organları ve başkanlarını atama" yetkisi veren düzenleme, Sisi'nin onayının ardından Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Mısır Hakimler Kulübü Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, yargının bağımsızlığının ihlal edildiği belirtilerek, 5 Mayıs'ta bir toplantı düzenleneceği ve kurulun istifası meselesi de dahil alınması gereken kararların masaya yatırılacağı kaydedildi.



Danıştay Hakimler Kulübünün açıklamasında ise konuyla ilgili acil bir genel kurul toplantısı yapılacağı ifade edilerek, meseleye uluslararası bir boyut kazandırılması da dahil yasaya itiraz için bazı seçeneklerin gündeme getirilebileceği belirtildi.



Yasa tasarısının öngördüğü düzenlemeler, idari yargı, Danıştay ve Yüksek Yargı Konseyi gibi yargı kurumlarının başkanlarının atanmasını içeriyor.



Danıştay, istişare amaçlı tarafına sevk edilen yasa tasarısına, "yargı kurumlarının kutsallığına ve bağımsızlığına aykırı olduğu" gerekçesiyle karşı çıkmıştı.