Mısır'da Yargı Kurumlarının Başkanlarının Atanması

Mısır parlamentosu, yargı organları ve başkanlarının cumhurbaşkanı tarafından atanmasını öngören düzenlemeyi onayladı. Düzenleme, cumhurbaşkanının onayına sunulacak.



Danıştay Başkanı Yardımcısı Abdulvehhab Hafaci, basına yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemenin "yargı bağımsızlığının ihlali" olduğunu belirterek, yürürlüğe girmesinin engellenmesi çağrısında bulundu.



Cumhurbaşkanına "yargı organları ve başkanlarını atama" yetkisi veren düzenleme, geçen ay parlamentoda ilk oylamada kabul edilerek Danıştaya sevk edilmişti.



Danıştay, yargı kurumlarının kutsallığına ve bağımsızlığına aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu düzenlemeye karşı çıkmıştı.



Mısır kanunlarına göre, parlamentoda ilk oylamada kabul edilen yasa tasarıları, nihai oylanmadan önce görüş bildirmesi için Danıştaya sunuluyor.