Mısır'da Üç Bin Yıllık Türbe Bulundu





Mısır'da arkeologlar soylu bir kişiye ait olduğu sanılan 3 bin yıllık bir türbe keşfetti.



Son dönemlerde keşfedilen önemli tarihi kalıntıların Mısır'da siyasi krizin etkisiyle gerileyen turizm sektörünü yeniden canlandırabileceği umut ediliyor.



Restorasyon çalışmaları tamamlanan II Ramses'in heykeli de yeniden ziyarete açıldı.



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Tags: bin yıllık Kültür bulundu Turizm Mısır Mısırda Arkeoloji türbe Tarih Gepost: 19 april 2017