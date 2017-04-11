Mısır'da Terör Suçlularının Yargılama Süreçlerini Hızlandırma Çalışmaları

Mısır Parlamentosunun, terör suçlularının yargılama süreçlerinin hızlanmasını öngören bazı yasal değişiklikleri onadığı bildirildi.



Mısır resmi haber ajansı MNA'da yer alan habere göre, parlamento, "cezai işlemler, Temyiz Mahkemesiyle ilgili uygulamalar, terör örgütleri ve teröristler listesinin düzenlenmesi, terörle mücadele" gibi konularda 61 milletvekilinin sunduğu yasal değişiklikleri onadı.



Parlamento Başkanı Ali Abdulal söz konusu değişiklikleri görüş almak üzere kanunları inceleyen "Devlet Meclisi'ne" gönderdi.



Değişikliklerin, terör suçlularının yargılama süreçlerinin hızlanmasını ve terör örgütleri ile teröristler listesine ilhak süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasını öngördüğü belirtiliyor.



Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2015 yılının Şubat ayında onayladığı terör oluşumları kanunu, 3 yıllık bir süreci kapsıyordu. Listeye alınma suçlamasıyla ilgili nihai hükmün 3 yılda çıkmaması durumunda ek süre isteniyor aksi takdirde oluşum, kanun desteğiyle listeden düşüyordu.



Mısır yasalarına göre, "Devlet Meclisi'nin" değişiklikleri onaylaması durumunda parlamento son bir oylama daha yaparak değişiklikleri Cumhurbaşkanı Sisi'ye gönderiyor.



Sisi, İskenderiye ve Tanta şehirlerinde önceki gün iki ayrı kiliseye düzenlenen terör saldırılarının ardından 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu. Söz konusu saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 125 kişi yaralanmıştı.