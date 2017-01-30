Mısır'da Sivillerin Askeri Mahkemelerde Yargılanması

Mısır Askeri Mahkemesinin, şiddet olaylarına karıştıkları iddiasıyla yargılanan 13 sanığı, müebbet ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdığı bildirildi.



Savunma heyetinden avukat Semir el-Ferra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asyut Askeri Mahkemesinin, Minya iline bağlı Mellevi ilçesinde polis merkezine baskın düzenlemekle suçlanan 5 sanığa müebbet hapis cezası verdiğini, bir sanığın ise delil yetersizliğinden beraat ettiğini söyledi.



Mahkeme, aynı ilde Bender Mellevi polis merkezini basmakla suçlanan 8 sanığı ise onar yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı, bir kişinin de beraatine karar verdi. Temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.



Başsavcılık, sanıkları "şiddet olaylarına karışmak, kargaşa çıkarmak, gösteriye teşvik etmek ve Mellevi Polis Merkezini basarak ateşe vermek" suçlamasıyla askeri mahkemeye sevk etmişti.