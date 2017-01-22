Mısır'da Sivillerin Askeri Mahkemelerde Yargılanması

Mısır askeri mahkemesi, 16 sivili, şiddet olaylarına karıştıkları gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Sanıkların savunma heyeti üyesi Ali Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El-Garbiyye ilinde 2016 yılının başında şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle yargılanan sivillerin duruşmasının, İskenderiye ilindeki askeri mahkemede görüldüğünü belirtti.



Ahmed, 8'i gıyaben yargılanan 16 sivilin müebbet hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.



Kararın temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.



Savcılık, sanıkları, "şiddet olaylarına karışmak, Garbiyye'de çeşitli noktalara patlayıcı yerleştirmek ve bombalı eylem düzenlemekle" suçlarken, sanık avukatları iddiaları yalanlıyor.