Mısır'da Sivillerin Askeri Mahkemelerde Yargılanması

Mısır askeri mahkemesinin, şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle darbe karşıtı 15 sivil hakkında, 15 ila 25 yıl hapis cezası verdiği bildirildi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamuoyunda "suikast hücresi" olarak bilinen davanın duruşması başkent Kahire'nin doğusunda yer alan "El-Habl el-Ahmar"daki Askeri Ceza Mahkemesi tarafından görüldü.



Selefi El-Fadile (Fazilet) Partisi Genel Başkanı Muhammed Mahmud'un da aralarında bulunduğu 8 kişiye müebbet hapis (25 yıl) cezası verilirken, 7 kişinin 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.



Karara temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.



Savcılık sanıkları, "Kahire ve Giza'da polis ve vatandaşlara yönelik saldırı ve suikast düzenlemek, kamu kurumlarını hedef almak amacıyla terör hücresi oluşturmak, düzeni bozmak için terörü kullanmak, şiddet olaylarına karışmak ve toplumun güvenliğini tehlikeye atmakla" suçlamıştı.