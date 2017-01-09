Mısır'da Sivillerin Askeri Mahkemede Yargılanması

Mısır askeri mahkemesinin, 65 sivili 5 ila 25 yıl hapis cezasına çarptırdığı, 33 kişi hakkında da beraat kararı verdiği bildirildi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İskenderiyye'deki Askeri Mahkemede, "2014 yılında El-Garbiyye ilinde yaşanan şiddet olaylarına karışmakla" suçlanan 65 sanıktan 49'unu 25, 16'sını ise 5 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, aynı suçtan yargılanan 33 kişi hakkında beraat kararı verdi.



Savunma heyeti, sanıklar hakkındaki suçlamaların asılsız ve çoğunun gerçekleşmemiş olaylar olduğunu kaydetti.



Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.



Mısır'daki ceza hukukuna göre, 25 yıl ceza verilen bir hükümlü müebbet hapis cezası almış sayılıyor.