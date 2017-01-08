Mısır'da Şiddet Olayları

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) mensup aranan bir kişinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldüğü bildirildi.



Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Feyyum kentinde geçen Ocak ayında bir polis memurunu öldürmek ve bir polis yetkilisini yaralamakla" suçlanan İhvan mensubu Taha Eranib isimli bir kişinin Giza kentindeki Et-Tavabık bölgesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldüğü belirtildi.



Açıklamada, söz konusu kişinin "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla firari olarak yargılandığı davadan 3, "silah bulundurmak" suçlamasıyla yargılandığı bir diğer davadan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve terör örgütü üyeliğinden de arandığı kaydedildi.



Görgü şahitlerinden yalanlama



Görgü şahitleri ise cuma akşamı, güvenlik güçlerinin söz konusu kişinin evine saldırdığı ve aranan kişinin herhangi bir mukavemet göstermemesine rağmen öldürüldüğünü ileri sürdü. Şahitler, operasyon sırasında iki kişinin de gözaltına alındığını aktardı.



"Hasm-Sevaid Mısır" hareketi, sosyal medyadan Taha Mahmud isimli bir gencin, Giza kentindeki Faysal bölgesindeki evinde öldürüldüğünü duyurdu.