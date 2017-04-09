Mısır'da Patlama: 46 Ölü, 100'den Fazla Yaralı

DEAŞ'ın Mısır'ın Tanta ve İskenderiye kentlerinde düzenlediği saldırılarda toplam 46 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı. DEAŞ, bugün Mısır'ın Tanta ve İskenderiye kentlerinde saldırı düzenledi. Mısır'ın Tanta kentindeki Mary Girgis Kilisesinde meydana gelen saldırıda 30 kişi hayatını kaybederken, İskenderiye kentindeki Aziz Marks Coptic Ortodoks Kilisesinde ise 16 kişi hayatını kaybetti. Aktarılan bilgilere göre saldırıda toplam 100 kişi de yaralandı.



(Ammar Hasan / İHA)