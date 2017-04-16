Mısır'da Paskalya İçin Yoğun Güvenlik Önlemi





Geçtiğimiz hafta Mısır'da Kıpti kiliselerini hedef alan bombalı saldırıların ardından kilise çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı.



Noel'den sonra Kıpti Hristiyanların en önemli ikinci dini bayramı olan Paskalya yoğun güvenlik önlemi altında kutlanıyor.



Mısırlı gazeteci Hohamed Hashem kilise çevrelerinde sivil polislerin de görev yaptığını belirtti:



"Tüm halka açık alanlarda sivil kıyafetli uzman polisler var. Buna ek olarak soruşturmayı hızlı yürütmek için ara sokaklara da polis yerleştirildi. Allah korusun, her hangi bir şey olursa diye önlem alıyor."



9 Nisan'da Tanta ve İskenderiye kentlerinde iki Kıpti kilisesini hedef alan bombalı saldırılarda onlarca kişi yaşamını yitirmişti.



Saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti.



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Tags: önlemi Din güvenlik Bombalı saldırı Saldırı Mısırda yoğun Mısır Güvenlik için Paskalya Gepost: 16 april 2017