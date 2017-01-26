Mısır'da Öldürülen İtalyan Öğrenci İçin Anma Töreni

Mısır'da 28 yaşında öldürülen Cambridge Üniversitesi öğrencisi İtalyan Giulio Regeni, ölümünün birinci yılında ülkesinde başkent Roma ve bazı kentlerde anıldı.



Regeni için başkentte Temsilciler Meclisi önünde bir anma etkinliği gerçekleştirildi.



İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini'nin de aralarında olduğu 300 civarında katılımcının yer aldığı törende, genç öğrencinin hayatı anlatıldı. Regeni'nin, geçen yıl araştırmaları için gittiği Mısır'da şüpheli şekilde öldüğü belirtildi.



Anma etkinliğine katılanlar, "Giulio için hakikat" yazılı dövizler ile mumlar taşıdı.



Regeni için Trieste, Padova, Palermo, Bologna ve Napoli gibi kentlerde de anma etkinlikleri yapıldı.



Giulio Regeni'nin ölümünün birinci yılı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "Giulio için hakikat" başlığıyla bir ileti paylaşan Başbakan Paolo Gentiloni, "Giulio Regeni'nin korkunç cinayetinin üzerinden bir yıl geçti. Aileye yakınlığımı belirtirim. Yargıyla Regeni için hakikate ulaşmak için uğraşıyorum." diye yazdı.



İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da Twitter'dan, "Bir yıl sonrasında yine aynı acı ve üzüntüyü yaşıyoruz. Giulio Regeni için hakikati aramaya devam ediyoruz. Gerçeğe ulaşmadan tatmin olmayacağız." mesajını paylaştı.



Regeni ailesi ise Repubblica gazetesinde yayımlanan mektuplarında, oğulları Giulio'nun geçen yıl bugün öldürülmesiyle hayatlarına bir karanlığın girdiğini, 12 ayın çok zor geçtiğini buna rağmen hem İtalya hem de dünyadan gelen desteklerle yalnız olmadıklarını hissettiklerini ifade etti.



Bu arada, bir Mısır televizyon kanalı, İtalyan öğrenci ile sokak satıcıları sendikası başkanı Muhamed Abdullah'ın olaydan birkaç hafta önce sokakta girdiği diyaloğa dair Abdullah tarafından gizli kamerayla kaydedilen görüntüleri yayınladı. İtalya'da tepkilere yol açan görüntüde, Abdullah'ın Regeni'den para istediği görülüyor.



Mısır ve İtalya basınında çıkan haberlerde, Abdullah'ın Regeni'yi İçişleri Bakanlığına gizli servis elemanı olduğu yönünde ihbar etmiş olabileceği iddiaları yer aldı.



Regeni krizi



Mısır'da işçi sendikalarıyla ilgili bir araştırma yürüten Giulio Regeni, "25 Ocak Devrimi"nin 5'inci yılında kaybolduktan sonra Kahire-İskenderiye yolunda ölü bulunmuştu.



Regeni'nin cesedini gören dönemin İtalya'nın Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, gencin vücudunda çok sayıda darp izi, morluk ve yanma belirtileri bulunduğunu bildirmişti.



Kahire polisi, Yeni Kahire bölgesinde bir eve düzenlediği operasyonda Regeni'yi kaçırıp öldürdüğünden şüphelenilen, polis gibi davranıp yabancıları kaçırarak paralarını alan bir çetenin üyelerinin ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.



Regeni'nin şüpheli ölümü ve olayın aydınlatılamaması İtalya-Mısır ilişkilerinde gerilime yol açmış, Mısır İçişleri Bakanlığı soruşturmanın devam ettiğini duyurmuştu.



Mısırlı yetkililerin olayın aydınlatılması için yeterli iş birliğini göstermediğini savunan İtalya, Kahire Büyükelçisi'ni istişareler için çağırmış, daha sonra da Mısır'ın F-16 savaş uçaklarına yedek malzeme satışını Senato kararıyla askıya almıştı.



Olayla ilgili soruşturmada son olarak konuya bakan Mısırlı Başsavcı Nabil Ahmed Sadeq, İtalyan savcılığının Regeni'nin kaybolmadan önce görüldüğü Dokki İstasyonu ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını Alman ve İtalyan uzmanların inceleme isteğini kabul etmişti.