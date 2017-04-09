Mısır'da Ohal İlan Edildi

Mısır Devlet başkanı El Sisi, bugünkü terör saldırılarının ardından 3 aylık OHAL ilan etti.

Mısır'da Ohal İlan Edildi

Mısır Devlet başkanı El Sisi, bugünkü terör saldırılarının ardından 3 aylık OHAL ilan etti.

Mısır Devlet başkanı Abdülfettah El Sisi, ülkedeki iki Kıpti Hıristiyan kilisesinde gerçekleşen terör saldırılarının ardından, 3 aylık olağanüstü hal kararı aldığını açıkladı.

Sisi, üç aylık OHAL kararını, Ulusal Savunma Konseyi toplantısı çıkışında Başkanlık Sarayı'nda yaptığı konuşmada açıkladı. - Kahire

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Abdulfettah El Sisi, Abdülfettah el Sisi, Başkanlık Sistemi, Abdullah Sisi, Hıristiyan, Başkanlık, El Sisi, Kahire, Saray, Mısır
sponsored ads