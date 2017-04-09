Mısır'da Ohal İlan Edildi
Mısır Devlet başkanı El Sisi, bugünkü terör saldırılarının ardından 3 aylık OHAL ilan etti.
Mısır Devlet başkanı El Sisi, bugünkü terör saldırılarının ardından 3 aylık OHAL ilan etti.
Kaynak: Dunya.com
-
Başarılarla dolu bir hayat! Tütün işçiliğinden Devlet Bakanlığı'na
-
Ehliyet yenileyecekler dikkat! Süre 6 aya çıktı
-
Kendi istifa eden çalışan da işsizlik maaşı alabiliyor! İşte detaylar
-
TÜMOSAN'dan bir ilk! 8 ileri yerli şanzıman üretildi
-
Domates yasağına 'cehennem topuzu'yla çare buldular
-
İnternette yeni uygulama başlıyor! Sınırlar değişti
-
HDP'li Fırat sahnede "Rabia" işareti yaptı: Bundan sonra bizim