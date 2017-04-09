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Mısır'da Ohal İlan Edildi
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Mısır'da Ohal İlan Edildi

Mısır Devlet başkanı El Sisi, bugünkü terör saldırılarının ardından 3 aylık OHAL ilan etti.

Mısır'da Ohal İlan Edildi

Mısır Devlet başkanı El Sisi, bugünkü terör saldırılarının ardından 3 aylık OHAL ilan etti.

Kaynak: Dunya.com

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