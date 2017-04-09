Mısır'da Ohal İlan Edildi (2)

Mısır Devlet başkanı El Sisi, bugünkü terör saldırılarının ardından 3 aylık OHAL ilan etti.



Mısır Devlet başkanı Abdülfettah El Sisi, ülkedeki iki Kıpti Hıristiyan kilisesinde gerçekleşen terör saldırılarının ardından, 3 aylık olağanüstü hal kararı aldığını açıkladı.



Sisi, üç aylık OHAL kararını, Ulusal Savunma Konseyi toplantısı çıkışında Başkanlık Sarayı'nda yaptığı konuşmada açıkladı.



Sisi, olağanüstü halin "Yalnızca ülkeyi korumak ve herhangi bir saldırı gerçekleşmesini önlemek" amacıyla ilan edildiğini söyledi. Mısır Devlet Başkanı, "Hukuki ve anayasal süreçler tamamlandığında, olağanüstü halin devreye gireceğini" belirtti.



Kilise saldırılarında 43 kişi öldü



Tanta ve İskenderiye şehirlerinde dini bayram amacıyla toplanan Kıpti Hıristiyanlarına yönelik gerçekleşen ve en az 43 kişinin yaşamını yitirdiği, 119 kişinin yaralandığı facianın ardından, saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti. Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıran Sisi, ülkede üç günlük yas ilan etti.



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(TV Kaydı) Sisi'nin OHAL açıklaması - Kahire