GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Kahire'deki Saint Mark katedralinde düzenlenen Noel ayininden detaylar
-Kıpti Ortodoks kilisesi patriği II. Tovadros'un yönettiği ayin
-Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin gelişi
-Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin konuşması 6 Ocak'ta Noel'i kutlayan Kıpti Hristiyanlar, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Saint Mark katedralinde düzenlenen Noel ayinine katıldı. Mısır Kıpti Ortodoks kilisesi patriği II. Tovadros'un yönettiği ayine katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, konuşma yaptı.
Mısır'da Noel Ayini
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Kahire'deki Saint Mark katedralinde düzenlenen Noel ayininden detaylar -Kıpti Ortodoks kilisesi patriği II.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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