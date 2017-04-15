Mısır'da "Miss Eco International" Güzellik Yarışması - Şarm El

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güzellerin geleneksel kıyafetleriyle gösteriler sunuması Kanadalı Amber Beranchi birinciliği kazanması Mısır'da düzenlenen "Miss Eco International" güzellik yarışmasının finali, turizm kenti Şarm El-Şeyh'deki Maritim Jolie Ville Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Mısır'da 'Miss Eco International' Güzellik Yarışması - Şarm El

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güzellerin geleneksel kıyafetleriyle gösteriler sunuması
Kanadalı Amber Beranchi birinciliği kazanması
Mısır'da düzenlenen "Miss Eco International" güzellik yarışmasının finali, turizm kenti Şarm El-Şeyh'deki Maritim Jolie Ville Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Final gecesinde Kanadalı Amber Beranchi, birinci oldu.

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