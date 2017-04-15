Mısır'da "Miss Eco International" Güzellik Yarışması - Şarm El
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güzellerin geleneksel kıyafetleriyle gösteriler sunuması Kanadalı Amber Beranchi birinciliği kazanması Mısır'da düzenlenen "Miss Eco International" güzellik yarışmasının finali, turizm kenti Şarm El-Şeyh'deki Maritim Jolie Ville Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Güzellerin geleneksel kıyafetleriyle gösteriler sunuması
Kanadalı Amber Beranchi birinciliği kazanması
Mısır'da düzenlenen "Miss Eco International" güzellik yarışmasının finali, turizm kenti Şarm El-Şeyh'deki Maritim Jolie Ville Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Final gecesinde Kanadalı Amber Beranchi, birinci oldu.