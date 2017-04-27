Mısır'da Mahkeme Başkanı Atama Yetkisi Sisi'ye Verildi

Mısır parlamentosu, sosyal medyadaki itirazları dikkate almadan, mahkeme başkanı atama yetkisini Cumhurbaşkanı Sisi'ye veren kanunu yargı yetki kanununu tek celsede kabul etti.



Mısır Hakimler Derneği, bu kararın yargı bağımsızlığının ihlali olduğunu ileri sürerek yargı yetki kanununu reddeden bir bildiri yayınladı.



Kabul edilen yargı yetki kanununa göre özel kurullar tarafından teklif edilen listeden 4 yılda bir mahkeme başkanı atama yetkisini Cumhurbaşkanına veriyor. - KAHİRE