Mısır'da Libya'ya Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Libya'ya Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması"na uyulması ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden ülkedeki tüm siyasi güçleri kapsayacak yeni hükümet kurmasının istendiği bildirildi.



Bugün kahire'de 10'uncusu düzenlenen toplantıya Tunus, Mısır, Libya, Nijer, Çad, Sudan ve Cezayir dışişleri bakanlarının yanı sıra Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler ve Afrika Birliği Temsilcisi ve eski Tanzanya Devlet Başkanı Jakaya Kikwete katıldı.



Toplantının kapanışında yapılan yazılı açıklamada, Libya'daki mevcut krizden kurtulmanın tek yolunun Fas'ın Suheyrat kentinde 17 Aralık 2015'te varılan "Libya Siyasi Anlaşması"na bağlı kalmak olduğu ve bunun alternatifinin bulunmadığı kaydedildi.



Açıklamada, toplantıda, Libya'nın kendi toprakları üzerinde egemenliği, ülkenin güvenliği, istikrarı, toprak ve halkın bütünlüğü, ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahalenin reddedilmesi, ülkenin meşru devlet kurumlarının ve bu kurumların birliğinin muhafaza edilmesi, kanun egemenliğine saygı duyulması, toplumsal adaleti gerçekleştirme ve kuvvetler ayrılığını garanti altına alma ilkeleri üzerinde görüş birliğine varıldığı aktarıldı.



Katılımcıların ayrıca Libya ordusunun bütünlüğün muhafaza edilmesi konusunda uzlaştığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ülkeyi korumak için ulusal polis bulunması ile radikalleşme ya da dışlama olmadan uzlaşma ilkesini kökleştirmenin yanı sıra Libyalı tüm taraflarla kapsayıcı diyaloğa bağlı kalınması, şiddeti reddetme ve kapsamlı ulusal uzlaşıyı üstün tutma, devletin sivil kalmasının, demokratik gidişatın ve yönetimin barışçıl bir şekilde el değiştirmesinin sağlanması konusunda mutabakat sağlandı."



Açıklamada, katılımcıların krizi kesin ve siyasi yollarla çözme konusunda ilerleyen ve Suheyrat anlaşmasından doğan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başkanlık Konseyi'ni desteklediği kaydedildi.



Başkanlık Konseyi'ni Libyalı tüm siyasi güçleri temsil eden Ulusal Mutabakat Hükümeti kurmaya çağıran katılımcılar, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nden de Libya siyasi anlaşması maddeleri gereği hükümet toplantılarına katılarak güven oyu vermeye davet etti.



Özelde Libya'nın, genelde ise komşu ülkelerin güvenliği ve istikrarına yönelik olumsuz etkilerinden dolayı Libya'da askeri çözümü kesin bir dille reddeden katılımcılar, krizden çıkmanın tek yolunun Libyalı taraflarla kapsamlı siyasi diyalog olduğunu vurguladı.



Katılımcılar ayrıca, yabancı bankalarda bulunan Libya paraları üzerindeki dondurma kararının iptal edilmesi ve bu paraların Başkanlık Konseyi tarafından uygun görüldüğü zamanlarda ülkenin ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılması çağrısında bulundu.



Açıklamada, Libya'ya Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 11'incisinin, ileride belirlenecek tarihte Cezayir'de yapılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.



Bu gelişmeler çerçevesinde 17 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması"na göre, UMH kurulmuştu. Göreve başladığını Mart 2015'te duyuran Başkanlık Konseyinin görev süresine ilişkin halihazırda ülkedeki siyasiler arasında ve uluslararası toplumun bazı kesimlerinde fikir ayrılıkları olduğu belirtiliyor.