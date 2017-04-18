Mısır'da Kıpti Kilisesinde Patlama Meydana Geldi

Mısır Sina yarımadasındaki Kıpti kilisesinde patlama meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı.

25 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta, Kahire'de Kıptilere ait bir katedral yakınlarında meydana gelen patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Terör saldırısını DEAŞ üstlenmişti.