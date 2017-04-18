Mısır'da Kıpti Kilisesinde Patlama Meydana Geldi
Mısır Sina yarımadasındaki Kıpti kilisesinde patlama meydana geldi. Mısır kaynakları, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Mısır Sina yarımadasındaki Kıpti kilisesinde patlama meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı.
25 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Geçtiğimiz hafta, Kahire'de Kıptilere ait bir katedral yakınlarında meydana gelen patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.
Terör saldırısını DEAŞ üstlenmişti.