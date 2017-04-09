Mısır'da Kiliseleri Hedef Alan Saldırılara Tepkiler

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye'de ve Garbiyye'ye bağlı Tanta kentinde iki kiliseyi hedef alan bombalı saldırıları kınadı.



Kral Selman, İskenderiye ilinde bulunan St. Mark Kilisesi yakınlarında düzenlenen ve Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ni hedef alan, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırılarla ilgili Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye telgraf gönderdi.



Terör saldırılarını sert bir şekilde kınayan Kral Selman, Sisi'ye ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini iletti, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.



Kral Selman, ülkesinin, güvenlik ve istikrarı hedef alınan Mısır ve halkının yanında olduğunu vurguladı.



Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif bin Abdulaziz ile 2. Veliaht Prens Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdulaziz de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye taziye mesajı gönderdi.



İskenderiye ve Tanta'da düzenlenen bombalı saldırılarda 43 kişinin öldüğü, yaralananların sayısının 119 olduğu bildirilmişti.



Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Garbiyye'ye bağlı Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ni hedef alan ilk patlamada 27 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı, İskenderiye'de St. Mark Kilisesi yakınlarındaki ikinci patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.