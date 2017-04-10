Mısır'da Kiliselere Düzenlenen Saldırılara Tepkiler - Beytüllahim

- Göstericilerin saldırıyı kınayan pankartlar taşıması

Göstericilerin Filistin ve Mısır bayrağı taşıması

Hayatını kaybedenler için mum yakılması

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde toplanan bir grup, Mısır'ın İskenderiye ve Tanta şehirlerinde dün iki ayrı kiliseye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti. Saldırılarda hayatını kaybedenler için mum yakan göstericiler, saldırıyı kınayan pankartlar açtı.