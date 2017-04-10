Mısır'da Kiliselere Düzenlenen Saldırılara Tepkiler - Beytüllahim
- Göstericilerin saldırıyı kınayan pankartlar taşıması Göstericilerin Filistin ve Mısır bayrağı taşıması Hayatını kaybedenler için mum yakılması Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde toplanan bir grup, Mısır'ın İskenderiye ve Tanta şehirlerinde dün iki ayrı kiliseye düzenlenen terör...
- Göstericilerin saldırıyı kınayan pankartlar taşıması
Göstericilerin Filistin ve Mısır bayrağı taşıması
Hayatını kaybedenler için mum yakılması
Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde toplanan bir grup, Mısır'ın İskenderiye ve Tanta şehirlerinde dün iki ayrı kiliseye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti. Saldırılarda hayatını kaybedenler için mum yakan göstericiler, saldırıyı kınayan pankartlar açtı.
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