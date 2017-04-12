Mısır'da Kiliselere Düzenlenen Saldırılar Protesto Edildi

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Mısır Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ve Tanta kentlerinde iki kiliseye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti. Terör karşıtı slogan atan göstericiler, dövizler taşıdı.