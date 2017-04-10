Mısır'da Kiliselere Düzenlenen Saldırılar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla arayarak, kilise saldırıları dolayısıyla taziyelerini ilettikleri bildirildi.



Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Bahreyn Kralı Hamad, İskenderiye ve Tanta'da düzenlenen kilise saldırıları dolayısıyla Sisi'yi arayarak, taziye dileklerini iletti.



Açıklamada, liderlerin kiliseleri hedef alan saldırıları kınadıkları ve Sisi'ye "terörle mücadelede dayanışma" mesajı verdikleri kaydedildi.



Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, kiliselere düzenlenen terör saldırılarının ardından 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.



İskenderiye ve Tanta'da düzenlenen bombalı saldırılarda 43 kişi yaşamını yitirmiş, 119 kişi yaralanmıştı.