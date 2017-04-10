Mısır'da Kiliselere Düzenlenen Saldırılar

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta şehirlerinde dün iki ayrı kiliseye düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden her bir kişi için ailesine 100 bin cüneyh (5 bin 500 dolar) tazminat ödeneceği ve bin 500 cüneyh (80 dolar) aylık bağlanacağı bildirildi.



Bakanlar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İskenderiye ve Tanta'daki kiliseleri hedef alan saldırılarda ölenlerin yakınlarına 100 bin cüneyh tazminat ödeneceği belirtildi.



Saldırılarda yaşamını yitiren her bir vatandaşın ailesine de bin 500 cüneyh (80 dolar) aylık bağlanacağı kaydedilen açıklamada yaralılara tazminat ödenmesine ilişkin ise "yaralıların yaralanma derecelerine göre tazminat miktarlarının tespit edileceği" bilgisi verildi.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, kiliselere düzenlenen terör saldırılarının ardından 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.



İskenderiye ve Tanta'da düzenlenen bombalı saldırılarda 43 kişi yaşamını yitirmiş, 119 kişi yaralanmıştı.