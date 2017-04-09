Mısır'da Kilisede Patlama (3)

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Tanta kentinde yer alan St. George kilisesinde meydana gelen patlamada en az 21 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.



Hıristiyanlar için kutsal sayılan Hz. İsa'nın Kudüs'e girişini kutladığı bayram gününde gerçekleştirilen patlamada, intihar saldırısı olasılığı üzerinde duruluyor. Mısırlı bakanlık görevlileri olay yerinde soruşturmayı sürdürüyor. Henüz patlamayı üstlenen olmadı.



Görüntü Dökümü:



-Kilisenin içinden görüntü



-Patlama anı - Kahire