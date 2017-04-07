Mısır'da İhvan Üyesi Bir Kişi Öldürüldü

Mısır güvenlik güçlerinin, Dimyat kentinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu bir kişiyi öldürdü.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Dimyat kentinde İhvan mensubu Muhammed Adil Belbule isimli gencin emniyet güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, mart ayında Dimyat polis merkezine yönelik eylem yapmakla suçlanan Belbule'nin silah taşıdığı ifade edildi.



Öte yandan İhvan'ın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisinin (HAP) internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Muhammed Adil Belbule'nin Dimyat kentinde emniyet güçleri tarafından öldürülmesi "suikast" olarak nitelendirilerek, "Belbule'nin öldürülmesi yasa dışıdır ve bu suçu işleyenler hakkında hemen soruşturma açılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.