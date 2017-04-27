Mısır'da 'İhracata' İlave Vergi

Mısır'da, iç piyasanın ihtiyacını gözetmek için balık ihracatına ilave vergi getirildi.

Mısır'da 'İhracata' İlave Vergi

Mısır'da, iç piyasanın ihtiyacını gözetmek için balık ihracatına ilave vergi getirildi.

Kaynak: Dunya.com

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