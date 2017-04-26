Mısır'da Gözaltı Merkezlerinde Doluluk Oranı Yüzde 300'e Ulaştı

Mısır'da iki yıldan başlayan uzun "ihtiyati tutukluluk" süreleri nedeniyle gözaltı merkezlerindeki doluluk oranının yüzde 300'e ulaştığı bildirildi.



Mısır İnsan Hakları Ulusal Konseyinden yapılan açıklamada, ülkede ihtiyati tutukluluk sürelerinin iki yıl ya da daha fazla sürdüğüne dikkat çekilerek, bu konunun yeniden masaya yatırılması çağrısı yapıldı.



Açıklamada, gözaltı merkezlerinin kapasitelerini aşan bir doluluk oranına sahip olduğuna işaret edilerek, "ihtiyati tutukluluk" sürelerinin uzun olması nedeniyle bu oranın yüzde 300'e ulaştığı kaydedildi.



İhtiyaten en az iki yıl ya da daha fazla hapsedilen ve suçsuz olduğu anlaşılarak beraatine hükmedilen kişilerin suçsuz yere cezalandırılmış olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ihtiyati tutuklulukla ilgili düzenlemenin yer aldığı maddenin yeniden gözden geçirilmesi ve bu tutukluluk süresi için makul bir zaman dilimi belirlenmesi istendi.



Mısır'da yönetime 2013 yılında el konulmasının ardından çıkarılan düzenlemeye göre, daha önce 6 ila 18 ay arasında değişen ihtiyati tutukluluk süreleri en az 2 yıl şeklinde uygulanmaya başlanmıştı.



Uluslararası insan hakları örgütleri ve Mısır'daki ulusal insan hakları kuruluşları, ihtiyatı tutukluluk sürelerinin uzun olduğunu belirterek, bunun muhalifler ile aktivistlere karşı kullanıldığını ifade ediyor.



Mısır'da ruhsatsız kreş işletmek, çocukları devlet karşıtı gösterilerde kullanmak üzere internet ağı oluşturmak, insan ticareti amacıyla bir suç örgütü kurmak gibi suçlamalarla 2014 yılında gözaltına alınan ve hakkında ihtiyati tutukluluk kararı verilen aktivist Aye Hicazi'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi, 33 ay aradan sonra dün beraat etmişti.