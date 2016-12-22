Mısır'da Eski Sayıştay Başkanının Yargılanması

Mısır'da İstinaf Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daha önce görevden aldığı ve 1 yıl hapis cezasına çaptırılan Sayıştay Başkanı Hişam Ahmed Fuad Cinina'nın hapis cezasını, hükmün açıklanmasını 3 yıl geri bırakılmasıyla birlikte onadığı bildirildi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yeni Kahire İstinaf Mahkemesi, "yolsuzluk rakamlarıyla ilgili yalan haberler yayma" suçlamasıyla yargılanan Cinina'nın cezasını, hükmün açıklanmasının 3 yıl geri bırakılmasıyla birlikte onadı.



Sıkı güvenlik tedbirleri altında yapılan duruşmaya Cinina katılmazken, eşi ve çocukları hazır bulundu.



Savunma heyeti üyesi Usame eş-Şeştavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davanın delilden yoksun olduğuna işaret ederek, önlerinde temyize gitmeleri için 60 günlük bir süre olduğunu ve temyizin kabul edilmesi durumunda yeniden yargılama sürecinin başlatılacağını söyledi.



Kahire Sulh Ceza Mahkemesi, geçen temmuz ayında Cinina'yı görev yaptığı dönemde "yolsuzluk rakamlarıyla ilgili yalan haberler yayma" suçlamasıyla 1 yıl hapis ile 200 dolar para cezasına çarptırmıştı. Mahkeme ayrıca, Cinina'nin tutuksuz yargılanabilmesi için yaklaşık bin dolar nakdi kefalet ödemesine hükmetmişti.



Mısır'da 3 Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminden kalma son üst düzey bürokrat olan Cinina'nın başkanlığını yaptığı Sayıştay tarafından geçen yıl aralık ayında yayınlanan raporda, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi döneminde 70 milyar dolarlık yolsuzluk yapıldığı belirtilmişti.



Söz konusu raporun ardından Cumhurbaşkanı Sisi tarafından bir komisyon oluşturulmuş, bir ay sonra çalışmalarını tamamlayan komisyon, Sayıştay raporunun gerçekleri yansıtmadığı yönünde bir rapor hazırlamıştı. Ardından Cinina'nın aleyhinde görevden alınması talebiyle dava açılmış, Cumhurbaşkanı Sisi 29 Mart'ta Cinina'yı görevden almıştı.



Cinina, Mursi tarafından atanan ve bundan sonraki süreçte görevinden alınmayan son üst düzey tek yetkili olarak biliniyordu. Normalde geçen eylül ayına kadar görevini sürdürmesi beklenen Cinina, Mursi tarafından bu göreve 6 Eylül 2012'de atanmıştı.