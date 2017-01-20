Mısır'da Eski İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Akif Yoğun Bakımda

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) eski Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakıma alındığı bildirildi.



İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mısır'da askeri darbenin gerçekleştiği 2013'ten bu yana tutuklu bulunan Akif, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine, ailesinin talebi üzerine başkent Kahire'nin batısındaki Kasru'l Ayni Hastanesi'nin dahiliye bölümünden alınarak ismi verilmeyen başka bir hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.



Akif'in avukatı İsmail Ebu Bereke, müvekkilinin yaşının da ilerlemesi nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve bu gerekçeyle serbest bırakılması için bir kaç defa talepte bulunduklarını ancak cevap alamadıklarını söyledi.



Bereke, Akif'in safra kanalının tıkandığını ve kansere yakalanmış olabileceğini kaydetti.



Bir emniyet yetkilisi ise Akif'in dün akşam Kahire'deki bir özel hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olmadığını belirtti.



Eski Rehberlik Konseyi Başkanı Akif, yargılandığı "Rehberlik Konseyi Olayları" davasında müebbet hapis cezasına çarptırılmış ancak Yargıtay geçen ocak ayında hükmü bozarak yeniden yargılanmasına karar vermişti.