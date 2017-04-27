Mısır'da Eski Cumhurbaşkanı Adayı Nur'a Hapis Cezası

Mısır'da Yeni Kahire Ceza Mahkemesi, yurt dışında yaşayan liberal muhalif "Devrimin Yarını Partisi" lideri ve eski cumhurbaşkanı adayı Eymen Nur ile emekli albay Ömer Afifi'ye gıyaplarında beşer yıl hapis cezası verdi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Kahire'nin doğusundaki Yeni Kahire Ceza Mahkemesi, Nur ile Afifi'yi "ülkenin güvenliğini tehdit eden yalan haberler yaymak" suçlamasıyla gıyaplarında beşer yıl hapis ve otuzar dolar para cezasına çarptırdı.



Eş-Şark televizyon kanalını yöneten Nur'un bu kanalda yapılan programlar aracılığıyla "yalan haberler yaymak"la suçlandığını ifade eden kaynaklar, yurt dışında olan Nur ile Afifi'nin ülkeye dönmesi durumunda yeniden yargılanacaklarını kaydetti.



Başsavcılık, Nur ile Afifi hakkında "ülkenin güvenliğini tehdit eden kasıtlı yalan haberler yaymak, barış ve güvenliği bozmak ve devlet kurumlarına karşı kışkırtmak" gibi suçlamalarla açılan davayı mahkemeye sevk etmişti.



Mısır'da 3 Temmuz 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından muhaliflere yönelik çeşitli suçlamalar gerekçe gösterilerek siyasi tutuklamalar yapılıyor.