Mısır'da "Eşek Eti" Tepkisi

Ekonomik şartların kötüleştiği Mısır'da, kırmızı etin pahalılaşması nedeniyle eşek etinin gizlice piyasaya sürülüyor olması tartışmalara yol açtı.



Ülkedeki Fetva Kurumu'nun eşek etinin yenmesiyle ilgili çıkardığı haram hükmü ve yetkili makamların çarşı pazarlarda yaptıkları teftiş ve denetlemeler, eşek etinin azaltılmasında etkili olamadı. Esnaf ve tüketiciyi bilinçlendirme konusunda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları, sığır ve manda fiyatları düşmedikçe söz konusu durumda pek değişiklik olmayacağını savunuyor.



Eşek eti, sosyal medya üzerinden de eleştirilerin hedefi oldu.



Laboratuvar çalışanı Rıdvan Es-Seyyid, "Her gün kıymalı pide yiyorum. Şimdiye kadar kesin 2 eşek yemişimdir." ifadelerini kullanarak içinde bulundukları durumla alay etti.



Programcı Amr Suveyd de "Vicdan kalmamış. Kasap, eşek etinin kilosunu 110 cüneyhe (6 dolardan fazla) satıyor". dedi.



Ev hanımı Sümeyye Raşid, "Hükümetin Çin'e canlı eşek ihracat haberleri, Mısır'da kebap fiyatlarını yükseltecek." şeklinde ileti paylaştı.



Eşek etinin ciddi tehlike oluşturabileceği uyarısı



Eşek etinin zararlarına ilişkin AA muhabirine bilgi veren Hayvan Araştırmaları Kurumu eski müdürü Muhammed Celal, atgiller familyasından olan eşeğin bazı hastalıklar taşıyabildiğini belirtti.



Resmi yerlerin dışında yapılan kesimlerin, etlere virüs bulaşmasına neden olabileceğini, bu durumun da vatandaşların hayatları için ciddi tehlike oluşturduğunu ifade eden Celal, ette sahtekarlığın, genelde kıyılmış ya da işlenmiş ürünlerde gerçekleştirildiğini aktardı.



Hükümete bağlı çarşı denetleme yetkililerinin çok sayıda eşek etine el koyduğu belirtiliyor. Mısır köylerindeki bazı tarım arazilerinde de kesilmiş eşek kalıntılarına rastlandığı ifade ediliyor.



Fetva Kurumu, eylül ayında eşek etinin haram olduğu yönünde fetva yayınlamıştı. Mısır kanunlarında konuyla ilgili net bir hüküm bulunmazken, bazı çevreler eşek etiyle alakalı meselenin yasal daireye taşınmasını istiyor.