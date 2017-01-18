Mısır'da Darbe Karşıtlarının Yargılanması

Mısır'da askeri mahkemenin, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de aralarında bulunduğu darbe karşıtı 23 sivili, 10 ile 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdığı bildirildi.



Bedii'nin avukatı Abdulmunim Maksud AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Medinetu Nasr'daki askeri mahkeme, 'Ariş olayları' diye bilinen davada Bedii ve 3 kişiyi 10'ar yıl, 15 kişiyi 15'er yıl, gıyaben yargılanan 4 kişiyi de müebbet hapis (25 yıl) cezasına çarptırdı." dedi.



Maksud, aynı davada yargılanan 13 kişinin ise beraat ettiğini belirtti.



Söz konusu dava, "Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki Ariş kentinde emniyet güçlerine saldırmak ve bir polis memurunun canına kastetmek" suçlamasıyla açılmıştı.



Bugün görülen bir başka davada da İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de aralarında bulunduğu 52 darbe karşıtı sivil, 25 yıla varan hapis cezalarına çarptırılmıştı.



Bu davada da sanıklar, 14 Ağustos 2014'te "karakola baskın düzenlemek ve buradaki şüphelileri Kuzey Sina'ya kaçırmak"la suçlanıyordu.



Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı yüzlerce kişi, "İzinsiz gösteri düzenlemek, şiddet olaylarına karışmak, yasaklı örgüte üye olmak, kamu düzenini bozmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.