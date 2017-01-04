Mısır'da Darbe Karşıtlarının Yargılanması

Mısır'da, "yalan haber yayınlama" suçlamasıyla yargılanan aralarında 3 gazetecinin de bulunduğu darbe karşıtı 9 kişi, 7 ile 10 yıl arasında değişen hapisle cezalandırıldı.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şibin el-Kum Ceza Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yetkililerinden Cemal Abdulsettar, Mükemmilin kanalı sunucularından Muhammed Nasır, Hamza Zevba ve Eş-Şark kanalı sunucularından Mutez Matar'ın da aralarında bulunduğu firari 6 kişi hakkında 10'ar yıl hapis cezası verdi.



Mahkemenin aynı davadan yargılanan duruşmada hazır bulunan sanıklardan 3'ünün 7 yıl hapsine, 2'sinin ise beraatine hükmettiği belirtildi.



Savcılığın söz konusu 11 sanık hakkında "Yasalara aykırı bir örgüte üye olmak, ülkede kaosu yaymak ve mevcut yönetimi devirmek amacıyla gösterilere teşvik etmek için yalan haber yayınlamak" suçlamasında bulunduğu kaydedildi.



Savunma heyeti avukatlarından Ramazan ez-Zubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duruşmada hazır bulunanlar için karara itiraz edilebileceğini, önlerinde temyize gitmeleri için 60 günlük bir süre olduğunu ifade etti.



Minufiye Savcılığı 2015'te sanıkları Mükemmilin kanalına bağlı 'Rabia Story' isimli bir internet sitesi kurmak suçlamasıyla ceza mahkemesine sevketmişti.



Söz konusu 3 gazeteci, katıldıkları yurt dışından yayın yapan televizyon programlarında, Mısır'da 3 Temmuz 2013'te askeri darbenin ardından göreve gelen yönetimi eleştiren açıklamalarda bulunmuş, rejimin insan haklarına ve ifade özgürlüğüne karşı ihlaller yaptığını ifade etmişti.