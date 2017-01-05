Mısır'da Darbe Karşıtlarına Yönelik Yargılamalar

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Üyesi ve hareket içinde "İhvan'ın Müftüsü" olarak bilinen Abdurrahman el-Berr'in idam cezasının 5 yıl hapse çevrildiği bildirildi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şubra el-Hayme Ceza Mahkemesi, Kalyubiyye kentinde gösteri yapma ve yol kesme suçlamalarıyla yargılanan Berr ile darbe karşıtı 2 kişi hakkında daha önce çıkan idam cezasının 5 yıl hapse çevrilmesine hükmetti.



Berr'in avukatlarından Mecdi Hafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temmuz 2014'te Berr ve birlikte gıyaben yargılanan 9 sanığın idam cezasına çarptırıldığını söyledi.



Berr'rin yanı sıra Ezher Üniversitesi İslami Araştırmalar Fakültesi Dekanı Abdullah Berekat ve İhvan yöneticilerinden Husam Mirgeni'nin, yakalanıp gözaltına alındıktan sonra yeniden yargılandığını ifade eden Hafız, bugünkü duruşmada önceki idam cezasının hafifletilerek 5 yıl hapse çevrildiğini kaydetti.



Hafız, gerekçeli kararın ardından hükmün temyize götürülebileceğini belirtti.



Mısır kanunlarına göre, hakkında gıyaben hüküm çıkan sanığın, teslim olması ya da yakalanıp gözaltına alınması durumunda önceki hükme bakılmaksızın yeniden yargılanması gerekiyor.



Başsavcılık, Berr ve diğer 9 kişiyi, şiddete teşvik etmek ve Temmuz 2013'te iki kişinin öldüğü 35 kişinin yaralandığı yol kesme olayına karışmakla suçlamıştı.