Mısır'da Bombalı Saldırı
- Vatandaşların St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi önünde toplanması Vatandaşların ellerinde haç tutarak slogan atması Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ilinde yer alan St.
- Vatandaşların St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi önünde toplanması
Vatandaşların ellerinde haç tutarak slogan atması Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ilinde yer alan St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, 3'ü güvenlik görevlisi 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını bildirildi. Patlama sonrası bölgedeki vatandaşlar kilise önünde toplandı.
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