Mısır'da Bir Patlama Daha !

Mısır'ın İskenderiye şehrinde, Aziz Marks Coptic Ortodoks Katedrali yakınlarında patlama meydana geldi.

Mısır'da Bir Patlama Daha !

Mısır'ın İskenderiye şehrinde, Aziz Marks Coptic Ortodoks Katedrali yakınlarında patlama meydana geldi. Mısır'ın İskenderiye şehrinde, Aziz Marks Coptic Ortodoks Katedral'i yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz açıklanmadı.

Ülkenin Tanta kentinde bugün Mary Girgis Kilisesinde meydana gelen patlamada 21 kişi ölmüştü.

(Ammar Hasan / İHA)

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