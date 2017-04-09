Mısır'da Bir Patlama Daha !
Mısır'ın İskenderiye şehrinde, Aziz Marks Coptic Ortodoks Katedrali yakınlarında patlama meydana geldi.
Mısır'ın İskenderiye şehrinde, Aziz Marks Coptic Ortodoks Katedrali yakınlarında patlama meydana geldi. Mısır'ın İskenderiye şehrinde, Aziz Marks Coptic Ortodoks Katedral'i yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz açıklanmadı.
Ülkenin Tanta kentinde bugün Mary Girgis Kilisesinde meydana gelen patlamada 21 kişi ölmüştü.
(Ammar Hasan / İHA)
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