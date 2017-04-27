Mısır'da Balık İhracatına Vergi

Mısır'da balık ihracatına 4 ay süreyle vergi uygulanacağı belirtildi.



Mısır Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde artan balık ihracatı dikkate alınarak, iç piyasanın balık ihtiyacının karşılanabilmesi hedefiyle yeni tedbirler alınmasına karar verildi. Bu çerçevede 4 ay boyunca balık ihracatında her bir ton için 12 bin cüneyh (666 dolar) vergi tahsil edilecektir." ifadelerine yer verildi.



Uygulamanın ilgili kurum ve kuruluşlarla istişareler sonucunda başlatıldığı aktarıldı.



Açıklamaya göre, Mısır'da iç piyasanın yıllık 1,8 milyon ton balık ihtiyacı varken, toplam balık üretimi 1,5 milyon ton civarında kalıyor.



Mısır'da son aylarda balık fiyatlarında yüzde 100'e varan artış gözlenmişti.