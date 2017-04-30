Mısır'da 3 Kişiye İdam Cezası

Mısır'da mahkemenin 3 muhalif sanık hakkında idam, 5 sanık hakkında ise müebbet hapis cezası verdiği bildirildi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire mahkemesinin Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Vecdi Guneym ve iki kişi gıyabında idam cezası, 5 kişi hakkında ise müebbet ( 25 yıl) hapis cezası verdiği belirtildi.



Mısır'da Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından birçok kentte darbe karşıtı gösteriler düzenlenmiş, eyleme katılan yüzlerce kişi "şiddet olaylarına karıştıkları" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.