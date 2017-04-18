Mısır'da 3 Bin 500 Yıllık Firavun Mezarı Bulundu

Mısır'ın Luksor kenti güneyinde yer alan arkeolojik çalışmaların yapıldığı "Draa Abul Nagaa" bölgesinde, yaklaşık 3500 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bir firavun mezarında, mumya, lahit ve çok sayıda heykelcik bulundu. Lahit üzerinde uzmanlar tarafından çalışma yapıldı.