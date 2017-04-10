Mısır'da 3 Ay Süreyle Ohal İlan Edildi

Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerinde Kıpti Hristiyanlara ait iki kilisenin bombalanması, 43 kişinin ölümü 119 kişinin de yaralandığı olaylar sonrası ülkede 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.



Bombalı saldırıların ardından Ulusal Savunma Konseyi ile bir toplantı düzenleyen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, ülkede 3 ay olağanüstü hal ilan etti. Cumhurbaşkanı Sisi, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulacağını ve teröre karşı geniş kapsamlı mücadele edileceğini açıkladı. - KAHİRE