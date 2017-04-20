Mısır'da 20 Deaş'lı Terörist Öldürüldü

Mısır ordusu, terör örgütü DEAŞ mensubu 20 militanın Sina yarımadasında öldürüldüğünü açıkladı.



Mısır ordusu, bugün Sina yarımadasında DEAŞ'lı 20 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca Mısır Hava Kuvvetleri, sorunlu bölgede "terörist kalelere" yönelik gerçekleştirdiği baskında, DEAŞ'e ait en az 4 aracın da imha edildiğini belirtti.



Mısır'da geçtiğimiz günlerde Saint Catherine Manastırı yakınında bulunan kontrol noktasına düzenlenen ve bir polisin de hayatını kaybettiği saldırının ardından DEAŞ'a yönelik operasyonlar başlatıldı. - KAHİRE