Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi 3 Ay Olağanüstü Hal İlan Etti

Mısır'da 44 kişinin ölümüne sebep olan iki ayrı intihar saldırısından sonra üç ay olağanüstü hal ilan edildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi terörle mücadele için yeni bir komite oluşturulacağını duyurdu:



"Bugün, Mısır'daki terörizm ve radikallere karşı savaşta yeni bir yüksek komitenin oluşturulması kararlaştırıldı. Bu komite kanunlara uygun olarak hareket edecek ve bütün durumu kontrolü altında tutacak."



BREAKING:



POE #Sisi declares state of emergency nationwide amid terror attack on two churches.



This is what we exactly need.



Nail them. pic.twitter.com/GiWpPdS4k4— Egypt Speaks (@Egypt_Speaks) April 9, 2017



