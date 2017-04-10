Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi 3 Ay Olağanüstü Hal İlan Etti

Mısır'da 44 kişinin ölümüne sebep olan iki ayrı intihar saldırısından sonra üç ay olağanüstü hal ilan edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi 3 Ay Olağanüstü Hal İlan Etti



Mısır'da 44 kişinin ölümüne sebep olan iki ayrı intihar saldırısından sonra üç ay olağanüstü hal ilan edildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi terörle mücadele için yeni bir komite oluşturulacağını duyurdu:

"Bugün, Mısır'daki terörizm ve radikallere karşı savaşta yeni bir yüksek komitenin oluşturulması kararlaştırıldı. Bu komite kanunlara uygun olarak hareket edecek ve bütün durumu kontrolü altında tutacak."

BREAKING:

POE #Sisi declares state of emergency nationwide amid terror attack on two churches.

This is what we exactly need.

Nail them. pic.twitter.com/GiWpPdS4k4— Egypt Speaks (@Egypt_Speaks) April 9, 2017

Auteur: <a class=avatar"/>euronews-tr

Tags: Din hal olağanüstü ilan Saldırı Cumhurbaşkanı Terörizm Mısır etti Abdülfettah Sisi Güvenlik IŞİD Gepost: 10 april 2017

Kaynak: Euronews.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Irak ve Şam İslam Devleti, Irak Şam İslam Devleti, Abdulfettah El Sisi, Abdülfettah el Sisi, İntihar Saldırısı, Abdullah Sisi, Cumhurbaşkanı, Nationwide, Euronews, Terörizm
sponsored ads