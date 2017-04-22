Mısır Askerlerinden Sivil Katliamı

Mısır'daki muhalif televizyon kanalı Mekameleen, Mısır ordusunun sivilleri katlettiği iddia edilen görüntüleri yayınladı. Mısır'da Sisi yönetimine muhalif televizyon kanalı Mekameleen, dün yayınladığı videoda Mısır ordusunu, Sina yarımadasında sivilleri katlettiğini iddia etti. Mekameleen'in yayınladığı görüntüde, Mısır ordusunun birkaç kişiyi öldürdüğü yer alıyor. Mekameleen kanalı, Mısır ordusunun sivilleri katlettiğini iddia ederken, Mısır ordusu ise militan grupların öldürüldüğünü ifade etti.



(İHA)