Mısır Almanya'dan İlk Denizaltısını Teslim Aldı

Mısır yönetiminin Almanya'dan sipariş ettiği 4 denizaltıdan ilkinin İskenderiye'de yapılan törenle teslim alındığı belirtildi.



Mısır Devlet Televizyonu ERTU, Alman yapımı "209/1400" tipi denizaltının İskenderiye'nin Ras et-Tin bölgesinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından teslim alındığını duyurdu.



Haberde, Su altından uydu telefonuyla görüşme teknolojisinin yer aldığı denizaltının uzunluğu 73,60 metre, ağırlığının ise bin 400 ton olduğu aktarıldı.



Mısır Savunma Bakanlığı Aralık 2016'da yaptığı açıklamada, "Almaya'dan sipariş edilen 4 denizaltıdan ilkinin önümüzdeki aylarda teslim alınacağını" duyurmuştu.



Son yıllarda ciddi silahlanma sürecine giren Mısır yönetimi Almanya, Fransa ve Rusya gibi ülkelerle ağır silah alımı konusunda farklı anlaşmalar imzaladı.



Alman yapımı 209/1400 tipi denizaltının kısa ve uzun menzilli roket fırlatma ve deniz altında uzun süre kalma özellikleri olduğu kaydedildi.