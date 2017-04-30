Misafirliği gittiği evin bahçesine otomobille daldı: 4 yaralı

Balkona çarparak duran otomobildeki 4 kişi yaralandı



ADIYAMAN - Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, misafirliğe gittiği evin bahçesine aracıyla girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Eski Saray Karakolu yanındaki sokakta bulunan akrabasına ziyarete giden Ali Rıza Karakoç idaresindeki 02 BC 919 otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle kaza meydana geldi. Ali Rıza Karakoç ailesi ile birlikte ziyarete gittiği akrabasının bahçesine otomobil ile dalarak zemin kattaki balkona çarparak durabildi. Otomobilde bulunan sürücü Ali Rıza Karakoç, Zahide Karakoç, Türkan Karakoç ve Aysel Bereket yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın otomobilin freninin tutmamasından kaynaklandığı öne sürülürken, otomobil kaza yerine gelen çekici ile çıkartıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.